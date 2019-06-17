Юлия Чичерина сменила имидж

Исполнительница хитов «Блюдца» и «Жара» всегда позиционировала себя как представителя рок-культуры, которой присущ неформальный стиль. За многолетнюю карьеру Юлия Чичерина не раз меняла прическу: брилась наголо, заплетала дреды. Однако зрители больше привыкли видеть кумира с волнистыми волосами до плеч.

Определенный стиль сложился у Чичериной и в одежде — певица ратовала за удобство и носила вещи свободного кроя, футболки, спортивные брюки. Но за последний месяц внешний вид 40-летней артистки сильно изменился. Она решила избавиться от вьющихся волос и коротко постриглась. Также поклонники обратили внимание, что Юлия все чаще выбирает наряды цвета хаки и ходит в платьях и рубашках, напоминающих военную форму.