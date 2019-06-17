Юлия Чичерина сменила имидж

Исполнительница хитов «Блюдца» и «Жара» всегда позиционировала себя как представителя рок-культуры, которой присущ неформальный стиль. За многолетнюю карьеру Юлия Чичерина не раз меняла прическу: брилась наголо, заплетала дреды. Однако зрители больше привыкли видеть кумира с волнистыми волосами до плеч.
Определенный стиль сложился у Чичериной и в одежде — певица ратовала за удобство и носила вещи свободного кроя, футболки, спортивные брюки. Но за последний месяц внешний вид 40-летней артистки сильно изменился. Она решила избавиться от вьющихся волос и коротко постриглась. Также поклонники обратили внимание, что Юлия все чаще выбирает наряды цвета хаки и ходит в платьях и рубашках, напоминающих военную форму.
Мнения поклонников о подобных переменах разделились. «Юля, очень классно! Но и кудряшки Вам так шли», — заметили подписчики. «Свежо и креативно, но раньше было лучше. Такие кудри извели, да и наряды были как-то приятнее», — подчеркнули пользователи.
Некоторые комментаторы были менее тактичны и написали, что Чичерина похожа на актера Ивана Охлобыстина. Прозвучало мнение и о том, что стрижка вовсе не идет артистке, лишая ее женственности. «Вы будто мужчина в платье, верните прежние наряды и волосы», — сетовали подписчики.
Юлия Чичерина изменилась не только внешне. Исполнительница переработала музыкальный репертуар, добавив в него песни на военную тематику. В творчестве рокерши появились темы о борьбе за человеческие права и свободы, автор рассуждает о новой действительности. К свежим трекам и клипам рок-звезды слушатели также отнеслись по-разному. Поклонники скучают по прежним композициям Чичериной, несущим позитивное настроение. Так, на концертах у Юлии продолжают просить сыграть «Жару» и «Блюдца», ведь для слушателей они связаны с приятными воспоминаниями прошлых лет.
Напомним, что в начале 2000-х песни Чичериной были на пике популярности. Треки «Ту-лу-ла» и «Мой рок-н-ролл», исполненный в дуэте с «Би-2», занимали первые позиции в чартах. Композиции Юлии звучали почти на всех радиостанциях, а ее видеоролики поражали зрителей эксцентричностью. Сейчас клипы артистки редко можно в телеэфире, а сама она не любит появляться на светских мероприятиях.